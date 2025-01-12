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07:38, 12 января 2025Мир

В Швейцарии потребовали от министра обороны уйти в отставку

Швейцарская народная партия призвала министра обороны Амхерд уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marton Monus / Reuters

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд не в состоянии обеспечить безопасность страны и должна уйти в отставку. С таким требованием выступила швейцарская народная партия (UDC).

В партии отметили, что глава оборонного ведомства уделяет больше внимания «вопросам пола в армии», чем обеспечению ее оружием. «Она поставляет Украине оружие, которое было заказано швейцарцами… госпожа федеральный советник Амхерд, в отставку!» — говорится в заявлении.

Кроме того, в UDC упрекнули министра в том, что она способствует сближению Швейцарии с НАТО, в результате чего страна оказывается вовлечена в зарубежные конфликты и отходит от принципов нейтралитета.

Ранее руководитель отдела глобальных и возникающих рисков Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли предупредил об опасности военного сотрудничества Швейцарии с Евросоюзом и НАТО. Он назвал «взрывоопасным» доклад министерства обороны страны, призывающий к сближению с Североатлантическим альянсом.

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