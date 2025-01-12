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04:54, 12 января 2025Бывший СССР

На Западе раскрыли план Зурабишвили против России

L'AntiDiplomatico: Зурабишвили намерена продвигать идею войны Грузии с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией. Об этом сообщает итальянская газета L'AntiDiplomatico.

Отмечается, что грузинский политик намерена поднимать этот вопрос на различных «научных конференциях» в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Издание указывает, что Зурабишвили будет распространять идеи Евросоюза и НАТО, которые стремятся развязать войну между Тбилиси и Москвой.

В статье также говорится о причастности стран Запада к деятельности экс-президента Грузии по борьбе с законными властями республики. При этом, как подчеркивает газета, они даже не пытаются скрыть факт своего участия.

Ранее Зурабишвили пообещала вырвать Грузию из когтей России при помощи стран Запада. Такое заявление она сделала во время выступления перед своими сторонниками.

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