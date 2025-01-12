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04:55, 12 января 2025Мир

На Западе указали на деталь в пожарах в Калифорнии

Журналист Боуз: Украина и Калифорния разрушены из-за Байдена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Mpi34 / MediaPunch / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины. Свое мнение он опубликовал в аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. При этом демократы, указал Боуз, сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб и передали Киеву более 175 миллиардов долларов. «Теперь обе разрушены. Спасибо, Джо», — заявил он.

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января. Предписание покинуть свои дома получили порядка 130 тысяч жителей.

В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров. При этом сотрудники пожарных служб сталкиваются с серьезным трудностями при тушении пожаров. В частности, на округ Лос-Анджелес в Калифорнии обрушилось разрушительное огненное торнадо.

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