Посол Азербайджана Бахшалиев подарил главе Молдавии Санду ковер ручной работы

Журналисты раскрыли подарки президента Молдавии Майи Санду, которые она получила в 2024 году. Соответствующий материал появился на сайте агентства IPN.

Так, самым дорогим презентом стал шерстяной ковер от посла Азербайджанской Республики в Молдове Ульви Вагифа оглы Бахшалиева. Изделие, которое было преподнесено в рамках церемонии аккредитации утвержденных послов, выполнено в традиционном народном стиле и изготовлено Школой ковроткачества Карабахского региона. Отмечается, что стоимость подарка составляет 17 490 леев (94,6 тысячи рублей).

Кроме того, среди роскошных презентов оказалась икона за 9250 леев (50 тысяч рублей) от епископа Южной Бессарабии Вениамина, которая была подарена главе Молдавии во время Кагульского епархиального центра. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна преподнесла сувенир ручной работы, который представлял собой розу с раскрытыми лепестками из матового стекла.

Также в прошлом году премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн преподнес Санду настенные часы с маятником и кукушкой за 5590 леев (30 тысяч рублей), а президент Украины Владимир Зеленский — картину с изображением Запорожской Атомной станции, которая в настоящий момент находится под контролем России. Президент Румынии Клаус Йоханнис во время официального визита в Кишинев решил подарить ей вазу для фруктов из цветного стекла с дизайном в винтажном стиле.

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