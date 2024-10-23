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13:05, 23 октября 2024Ценности

Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

Для участвующих в БРИКС иностранных лидеров подготовили расписные ручки

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Раскрыты подарки, которые подготовили в Казани для иностранных лидеров, участвующих в БРИКС. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным журналиста, главы делегаций БРИКС получат сувенирные ручки, расписанные узорами в национальном стиле. Упомянутые изделия выполнены в черном цвете с узорами белого, синего и красного оттенков.

При этом формы узоров схожи с образцами традиционной русской росписи. Такие ручки помещены в специальные коробки с красной бархатной подложкой внутри и размещены на рабочих местах гостей.

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Помимо этого, иностранным лидерам вручат специальную папку с логотипом саммита БРИКС в Казани, блокнот для записей, устройство для перевода и антибактериальные салфетки.

22 октября Путин подготовил подарки для участвующих в саммите БРИКС лидеров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подробности будут раскрыты позже.

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      Екатерина Ештокина
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