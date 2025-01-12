Снимок девушки с амурским тигром в Приморье оценили

Глава центра «Амурский тигр»: снимок девушки и хищника в Приморье недостоверен

Распространившийся в интернете снимок девушки и краснокнижного тигра на горе в Приморье является недостоверным. Такой комментарий РИА Новости получили от гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

«Это недостоверное фото. С уверенностью можно сказать», — указал эксперт.

Как изданию Baza рассказала мать запечатленной на фотографии девушки, кадр был сделан 8 января в ущелье Дарданеллы Партизанского округа Приморья. Тигра на нем якобы заметили уже только дома.

Издание подчеркивает, что доказательств подлинности представленного изображения девушки с тигром нет.

Амурский тигр включен в международную Красную книгу. Популяция хищника в России оценивается в количестве около 750 особей.