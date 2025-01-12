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10:23, 12 января 2025Россия

Снимок девушки с амурским тигром в Приморье оценили

Глава центра «Амурский тигр»: снимок девушки и хищника в Приморье недостоверен
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vaclav Sebek / Shutterstock / Fotodom  

Распространившийся в интернете снимок девушки и краснокнижного тигра на горе в Приморье является недостоверным. Такой комментарий РИА Новости получили от гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

«Это недостоверное фото. С уверенностью можно сказать», — указал эксперт.

Как изданию Baza рассказала мать запечатленной на фотографии девушки, кадр был сделан 8 января в ущелье Дарданеллы Партизанского округа Приморья. Тигра на нем якобы заметили уже только дома.

Издание подчеркивает, что доказательств подлинности представленного изображения девушки с тигром нет.

Амурский тигр включен в международную Красную книгу. Популяция хищника в России оценивается в количестве около 750 особей.

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