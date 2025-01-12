Цукерберг рассказал о цензуре в США и давлении со стороны администрации Байдена

Глава американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг в интервью с подкастером Джо Роганом рассказал о цензуре в США. Запись доступна на YouTube-канале PowerfulJRE.

По его словам, в последние десять лет в стране начали продвигать цензуру по идеологическим соображениям. «Два основных события стали толчком к этому: в 2016 году было избрание президента [Дональда] Трампа, которое также совпало с Brexit в ЕС и фрагментацией ЕС, а затем в 2020 году был COVID», — отметил он. Цукерберг пояснил, что тогда американцы впервые столкнулись «с массивным институциональным давлением, чтобы начать цензурировать контент по идеологическим соображениям».

Цукерберг добавил, что члены администрации действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена требовали от руководства социальных сетей Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) удалять публикации о возможных побочках вакцин от коронавирусной инфекции. «Дошло до того, что я просто понял, что это разрушает доверие к этой системе, особенно в США», — отметил он.

По его словам, администрация американского лидера пользуется сетью фальшивых аккаунтов, с помощью которых пытается воздействовать на общественное мнение.

Ранее Байден назвал позорным решение Цукерберга об отказе от проверки фактов в соцсетях. Глава государства выступил в Белом доме с отчетом о рабочих местах. Также в рамках сессии он ответил на вопросы журналистов — в том числе о заявлении Цукерберга об отказе от фактчекинга.