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10:01, 12 января 2025Бывший СССР

В Днепропетровской области рассказали о повреждении инфраструктуры

Глава облсовета Лукашук рассказал о повреждениях в Днепропетровской области
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В минувшие сутки в Днепропетровской области были повреждены административное здание, предприятие и инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава облсовета Николай Лукашук.

По его данным, в Никополе было повреждено предприятие, в Криворожском районе — инфраструктура, в Синельниковском районе — административное здание. Подробностей случившегося чиновник не сообщил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI News 24 заявил, что страна хотела бы завершить конфликт в 2025 году.

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