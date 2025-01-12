В Днепропетровской области рассказали о повреждении инфраструктуры

Глава облсовета Лукашук рассказал о повреждениях в Днепропетровской области

В минувшие сутки в Днепропетровской области были повреждены административное здание, предприятие и инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава облсовета Николай Лукашук.

По его данным, в Никополе было повреждено предприятие, в Криворожском районе — инфраструктура, в Синельниковском районе — административное здание. Подробностей случившегося чиновник не сообщил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI News 24 заявил, что страна хотела бы завершить конфликт в 2025 году.