В Гааге на акции протеста задержали около 700 человек

DutchNews: В Гааге задержали около 700 человек на климатической акции

В Гааге на акции протеста климатических активистов, которая прошла на автотрассе, задержали около 700 человек. Об этом сообщает информационный портал DutchNews.

«Около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. 12 человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса», — указано в сообщении.

Отмечается, что голландская полиция применила водометы для разгона митингующих. Власти не выдали разрешение на проведения мероприятия и просили организаторов акции перенести ее в другое место, но те отказались.

Ранее французские фермеры заблокировали под Парижем трассу, ведущую к границе с Испанией. Профсоюз аграриев «Сельская координация» потребовал встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар.