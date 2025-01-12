В Грузии рассказали о сотрудничавших с фашистами родственниках Зурабишвили

Политолог Мамрадзе напомнил о родственниках Зурабишвили на стороне фашистов

Среди родственников экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили были те, кто сотрудничал с фашистами. Об этом газете «Взгляд» рассказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

«Вспомните, ее дядя Михаил Кедиа, согласно архивным документам, сотрудничал с фашистами против СССР», — сказал эксперт.

По его оценке, «идея Зурабишвили о необходимости войны с Россией» актуальна среди некоторых политических кругов на Западе, а Грузии в ней отводится роль «второго фронта».

Ранее итальянская газета L'AntiDiplomatico сообщила, что Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией.