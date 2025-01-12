В Москве повар захотел вступить в террористическую организацию и был арестован

В Москве повар арестован за подготовку к участию в террористической деятельности

Гражданин иностранного государства, работавший поваром в одном из ресторанов национальной кухни в Москве, обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в РФ террористической, он арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года, уточняется в документах, срок предварительного следствия продлен до марта. Как указало следствие в ходатайстве о продлении меры пресечения, обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Следователь также заявил о необходимости получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить прочие следственные и процессуальные действия.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал несовершеннолетнюю россиянку, которая повесила в школе портреты террористов. Школьница выразила возражение против ареста, а также просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.