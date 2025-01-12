Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:12, 12 января 2025Силовые структуры

В Москве повар захотел вступить в террористическую организацию и был арестован

В Москве повар арестован за подготовку к участию в террористической деятельности
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Гражданин иностранного государства, работавший поваром в одном из ресторанов национальной кухни в Москве, обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в РФ террористической, он арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года, уточняется в документах, срок предварительного следствия продлен до марта. Как указало следствие в ходатайстве о продлении меры пресечения, обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Следователь также заявил о необходимости получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить прочие следственные и процессуальные действия.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал несовершеннолетнюю россиянку, которая повесила в школе портреты террористов. Школьница выразила возражение против ареста, а также просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о «самом важном» заявлении Трампа о России

      Маск сделал неожиданное заявление насчет задержания экс-замминистра обороны Британии

      В США назвали способную спасти Зеленского личность

      Книгу о спасении еврейских детей сняли с продажи из-за одной фразы

      Сражающийся против ВСУ британец пообещал отправлять соотечественников домой в гробах

      Подполье сообщило об ударе по украинскому городу Хорол

      МИД России пообещал не оставить без реакции санкции США

      В Москве повар захотел вступить в террористическую организацию и был арестован

      На Западе указали на деталь в пожарах в Калифорнии

      На Западе раскрыли план Зурабишвили против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше