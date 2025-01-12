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01:04, 12 января 2025Экономика

В Норвегии решили строить бомбоубежища во всех больших зданиях

NRK: Власти Норвегии обяжут застройщиков строить бомбоубежища в крупных зданиях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти Норвегии решили обязать застройщиков оборудовать все крупные новые здания бомбоубежищами. Об этом заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель, передает телерадиокомпания NRK.

Она уточнила, что новый стандарт строительства предусматривает наличие укрытий во всех зданиях площадью более 1000 квадратных метров. При этом убежища будут разделяться на два типа — от ядерного/химического оружия и от обычных вооружений. Стоимость сооружения бомбоубежищ будет заложена в цену жилья.

Такая норма в Норвегии ранее уже действовала, однако в 1998 году ее отменили. С тех пор в стране не было построено ни одного бомбоубежища, в результате сегодня в имеющихся укрытиях могут спрятаться 45 процентов населения.

В декабре глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал, что домофоны будут частью системы оповещения населения в стране. При этом он отметил, что они они не заменят основные средства системы оповещения, среди которых: сеть электросвязи, радио- и телевещание.

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