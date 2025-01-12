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10:39, 12 января 2025Интернет и СМИ

В новости о сгоревших в Калифорнии особняках украинских генералов увидели признаки фейка

Новость о сгоревших в Калифорнии особняках генералов ВСУ имеет признаки фейка
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Etienne Laurent / AP

Новость о сгоревших в пожаре в Лос-Анджелесе, Калифорния, особняках генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказаться фейком. Об этом свидетельствует отсутствие указанных данных в СМИ республики, на которые ссылался Telegram-канал «Военный обозреватель».

Информация о том, что в США во время пожаров сгорели восемь коттеджей высокопоставленных украинских военных на общую сумму 90 миллионов долларов, начала распространяться в СМИ накануне вечером.

При этом единственным украинским ресурсом, опубликовавшим эти данные, оказался портал «Правда», новости которого, вероятно, носят юмористический характер. На это указывает хештег #сатира под новостью о сгоревших в Калифорнии особняках.

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