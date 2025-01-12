В новости о сгоревших в Калифорнии особняках украинских генералов увидели признаки фейка

Новость о сгоревших в пожаре в Лос-Анджелесе, Калифорния, особняках генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказаться фейком. Об этом свидетельствует отсутствие указанных данных в СМИ республики, на которые ссылался Telegram-канал «Военный обозреватель».
Информация о том, что в США во время пожаров сгорели восемь коттеджей высокопоставленных украинских военных на общую сумму 90 миллионов долларов, начала распространяться в СМИ накануне вечером.
При этом единственным украинским ресурсом, опубликовавшим эти данные, оказался портал «Правда», новости которого, вероятно, носят юмористический характер. На это указывает хештег #сатира под новостью о сгоревших в Калифорнии особняках.