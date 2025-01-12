В России допустили постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Нилов допустил переход на четырехдневную рабочую неделю в России

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, работа в таком формате будет возможна не для всех должностей и не во всех сферах. Он подчеркнул, что компенсировать сокращение рабочего времени получится за счет технологий.

Нилов подчеркнул, что такие изменения должны быть «синергетическими и эволюционными». По его мнению, их излишнее регулирование может обернуться серьезными и необратимыми последствиями.

В ноябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, предоставив возможность перейти на нее двум категориям россиян — одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличить им рабочий день до девяти часов.