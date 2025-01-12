Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:40, 12 января 2025Экономика

В России допустили постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Нилов допустил переход на четырехдневную рабочую неделю в России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, работа в таком формате будет возможна не для всех должностей и не во всех сферах. Он подчеркнул, что компенсировать сокращение рабочего времени получится за счет технологий.

Нилов подчеркнул, что такие изменения должны быть «синергетическими и эволюционными». По его мнению, их излишнее регулирование может обернуться серьезными и необратимыми последствиями.

В ноябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, предоставив возможность перейти на нее двум категориям россиян — одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличить им рабочий день до девяти часов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа оценила вероятность вытеснения России с бывших территорий Украины

      Экс-чемпион UFC назвал куском дерьма снявшего Нурмагомедова с рейса бортпроводника

      Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Москву

      Зеленский назвал Фицо недальновидным европейским деятелем

      Министр обороны Польши посоветовал не летать в Москву

      В России подорожали пенсионные баллы

      В России допустили постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю

      Голливудский актер обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии

      В Госдуме назвали логичное продолжение позиции Трампа

      В Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше