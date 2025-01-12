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06:52, 12 января 2025Россия

В российском городе обрушилась крыша школьного бассейна

Во Владивостоке в здании бассейна одной из школ обрушился потолок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thom Milkovic / Unsplash

Во Владивостоке у бассейна школы № 72 обрушилась крыша, также произошло разрушение элементов фасада. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что помещение было введено в эксплуатацию в 1987 году. По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной.

В августе прошлого года во Владивостоке девять человек пострадали при обрушении декоративного потолка в водном комплексе «Акватория». Обрушение произошло в общем зале с бассейнами на площади 100 квадратных метров. Восемь из пострадавших госпитализировали. Состояние трех человек оценивалось как тяжелое.

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