В российском городе обрушилась крыша школьного бассейна

Во Владивостоке в здании бассейна одной из школ обрушился потолок

Во Владивостоке у бассейна школы № 72 обрушилась крыша, также произошло разрушение элементов фасада. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что помещение было введено в эксплуатацию в 1987 году. По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной.

В августе прошлого года во Владивостоке девять человек пострадали при обрушении декоративного потолка в водном комплексе «Акватория». Обрушение произошло в общем зале с бассейнами на площади 100 квадратных метров. Восемь из пострадавших госпитализировали. Состояние трех человек оценивалось как тяжелое.