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01:28, 12 января 2025Мир

Джорджеску предрек использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

Джорджеску: База НАТО в Румынии будет использована для войны против России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Военная база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке Румынии, которая станет самой большой базой Североатлантического альянса в Европе, будет использована как «ворота для вступления в войну» против России, полагает независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Он заявил об этом в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану, запись разговора была размещена на сайте телеканала Digi 24.

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента? Никто не имеет права играть с миром и демократией!», — возмутился политик.

«Таким образом, эта база НАТО (...) будет использована для начала крупного наступления в России», — порассуждал Райан. «Именно это слово: "наступление"», — подтвердил Джорджеску. Он подчеркнул, что Румынию толкают к вступлению в войну. «Мы не можем согласиться с этим. (...) Потому что это не наше дело», — добавил он.

Ранее бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен заявил, что планы НАТО по строительству самой большой военной базы альянса в Румынии не способствуют миру в регионе.

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