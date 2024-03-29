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18:58, 29 марта 2024Мир

Эксперт раскритиковал планы строительства самой большой базы НАТО в Румынии

Турецкий эксперт Оймен: расширение базы НАТО в Румынии не способствует миру

Фото: David Inderlied / Globallookpress.com

Планы НАТО по строительству самой большой военной базы альянса в Румынии не способствуют миру в регионе. Об этом РИА Новости заявил бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен.

Оймен прокомментировал заявления румынских военных о модернизации авиабазы «Михаил Когэлничану» на юго-востоке страны. Он отметил, что планы по созданию самого большого объекта НАТО вместимостью до 10 тысяч военных необходимо оценивать с учетом ситуации в регионе.

«Предпочтительно на данный момент предпринимать шаги, способствующие не усилению напряжения, а движению в сторону мира», — раскритиковал планы турецкий эксперт, подчеркнув, что главной целью сейчас является обеспечение безопасности в Черном море.

18 марта румынский телеканал TVRinfo сообщил о планах создания самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». Объем инвестиций румынского правительства в расширение объекта составит 2,5 миллиарда евро.

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      Виктория Кондратьева
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