Эксперт раскритиковал планы строительства самой большой базы НАТО в Румынии

Турецкий эксперт Оймен: расширение базы НАТО в Румынии не способствует миру

Планы НАТО по строительству самой большой военной базы альянса в Румынии не способствуют миру в регионе. Об этом РИА Новости заявил бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен.

Оймен прокомментировал заявления румынских военных о модернизации авиабазы «Михаил Когэлничану» на юго-востоке страны. Он отметил, что планы по созданию самого большого объекта НАТО вместимостью до 10 тысяч военных необходимо оценивать с учетом ситуации в регионе.

«Предпочтительно на данный момент предпринимать шаги, способствующие не усилению напряжения, а движению в сторону мира», — раскритиковал планы турецкий эксперт, подчеркнув, что главной целью сейчас является обеспечение безопасности в Черном море.

18 марта румынский телеканал TVRinfo сообщил о планах создания самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». Объем инвестиций румынского правительства в расширение объекта составит 2,5 миллиарда евро.