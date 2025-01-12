Журналист Боуз осудил поддерживающего Зеленского премьера Британии Стармера

Британский журналист Чей Боуз осудил позицию премьер-министра Великобритании Кира Стармера, поддерживающего на фоне проблем в собственной стране оказываемую Украине помощь. На это обратили внимание РИА Новости.

Боул опубликовал в сети X мем с пожимающим руку Зеленскому Стармером. В верхней части фотографии имеется надпись «Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают», в нижней — «Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер».

Журналист уверяет, что в Великобритании увеличивается число пищевых банков для неимущих, растет уровень преступности и пенсионерам все сложнее оплачивать счета за коммунальные услуги, тогда как Лондон продолжает оказывать финансовую поддержку Киеву.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Стармер в ходе своего грядущего визита в Киев предложит Украине ввод миротворческих сил после окончания вооруженного конфликта.