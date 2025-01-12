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18:21, 12 января 2025Из жизни

В зоопарк в Белгородской области вернули сбежавшую зебру

В зоопарк в Белгородской области вернули сбежавшую из-за пожара зебру
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeff Griffith / Unsplash

Зебру, которая сбежала из-за пожара, вернули в зоопарк на хуторе Чумаки в Белгородской области. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Ранее в зоопарке загорелся каркасно-тентовый вольер для животных. Пять зебр не выжили, а одна вырвалась и убежала. Животное, которое местные жители заметили на дороге, удалось поймать.

Исполняющий обязанности директора Старооскольского зоопарка Павел Диденко отметил, что животное отделалось ссадинами. Самца по кличке Рон поместили в отдельный вольер, расположенный рядом с оставшимися зебрами. «Пока он отдельно, на реабилитации, но рядом с остальными зебрами. Сейчас освоится, им просто надо привыкнуть друг к другу», — сказал он.

11 января источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пожар в зоопарке в Белгородской области мог начаться из-за неисправности электрооборудования.

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