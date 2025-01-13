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00:03, 14 января 2025Мир

Байден рассказал о своих задачах в начале конфликта на Украине

Байден: США стремились избежать войны между двумя ядерными державами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, какие задачи стояли перед ним в начале кризиса на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Байден рассказал о своих задачах в начале конфликта на Украине и сообщил, что он стремился избежать войны между двумя ядерными державами

«У меня было две задачи: одна — сплотить мир и защитить Украину, другая — избежать войны между двумя ядерными державами. Сегодня мы сделали и то, и другое», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Байден ожидает продолжения поддержки Украины от администрации избранного американского президента Дональда Трампа. Действующий глава государства отметил, что и в Демократической, и Республиканской партии значительное число конгрессменов поддерживают Киев.

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