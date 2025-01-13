«Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

Захарова раскритиковала СМИ Украины, говорящие о карме в связи с комой Кеосаяна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что связавшие кому режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна с кармой выглядят глупо. Она отметила, что «бандеровская медиа обслуга уже пять дней пережевывает» новость о находящемся в больнице кинематографисте.

Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово «карма». Евреи, обвешенные звездами Давида, не посещающие синагоги, каббалисты-атеисты, перевязанные красными ниточками на всякий случай, как бы христиане, злословящие и злорадствующие, и всякие разные другие заголосили про то, про что истинные буддисты всегда молчат — про карму Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова назвала говорящих о карме в связи с комой Кеосаяна людей безмозглыми и безграмотными. «Карма — это про закономерности в рамках не этой жизни, а между предыдущей и последующей. Так она описана, повторю, канонически. Надо знать, о чем рассуждаешь», — подчеркнула она.

Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян заявила, что телеведущий пережил клиническую смерть и впал в кому. Она сообщила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем.

Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него Маргарита Симоньян Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT

Также Симоньян отметила, что тяжелее всего в настоящий момент матери, которая два года назад уже потеряла одного сына. Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян скончался в возрасте 61 года в октябре 2022-го.

В 2008 году Тигран Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии и перенес операцию на сердце. В 2010-м Кеосаян перенес еще один инфаркт.

Песков пожелал Кеосаяну выздоровления

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил пожелания выздоровления Тиграну Кеосаяну.

Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Также на сообщения о клинической смерти Кеосаяна отреагировала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Симоньян каждый день ездит в больницу к мужу и проводит много времени рядом. «Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит (...) Пусть жизнь победит смерть», — сказала она. Собчак добавила, что «все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время».

По данным издания Baza, 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.