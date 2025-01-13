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06:55, 13 января 2025Мир

Блинкена назвали военным преступником

Экс-разведчик США Риттер назвал Блинкена военным преступником
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен стал военным преступником, заслуживающим справедливого наказания. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

Так он прокомментировал сообщение Блинкена о том, что он покидает пост госсекретаря. «Надеюсь, в отношении тебя проведут расследование, предъявят обвинение и признают виновным. <...> Надеюсь, ты справедливо получишь то, что заслужил», — написал экс-разведчик.

Риттер добавил, что Блинкен несет единоличную ответственность за эскалацию украинского конфликта. По его словам, именно на его руках кровь многих людей. Он отметил, что госсекретарь США «воспользовался слабоумием» американского лидера Джо Байдена, чтобы поставить Соединенные Штаты «на грань ядерной войны с Россией».

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп нашел причину конфликта на Украине в некомпетентности администрации Джо Байдена. «Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас великая армия», – заявил Трамп.

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