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03:50, 13 января 2025Мир

Британский политик выступил с требованием по «Северным потокам»

Британский политик Кертен призвал вновь запустить «Северный поток — 2»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен выступил с призывом вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и заново покупать российский газ. Об этом он написал в соцсети X.

«Один из четырех трубопроводов "Северного потока" не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», — подчеркнул политик.

Взрывы на экспортных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года.

Ранее сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила о намерении перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах. В свою очередь, экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес потребовал у генсека НАТО Марка Рютте провести надлежащие расследование диверсии на газопроводах.

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