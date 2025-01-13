В российском городе из затопленной кипятком квартиры вызволили ребенка

В Челябинске из затопленной кипятком квартиры спасли школьника

В Челябинске коммунальная авария едва не закончилась трагедией. О кипяточном потопе в одном из городских домов пишет «Вечерка» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент случился в многоэтажке на улице Кузнецова. Днем родители оставили ребенка ненадолго одного. К несчастью, авария произошла именно в их отсутствие. Трубу отопления в квартире прорвало, и младшеклассник остался наедине с прибывающей горячей водой. На помощь мальчику приехали экстренные службы. Спасатели получили доступ в квартиру через балкон пятого этажа, перекрыли воду и вызволили школьника.

Ранее кипятком залило школу в Санкт-Петербурге. Гибкий шланг, идущий к раковине в столовой учреждения, прорвало во время занятий, но, как отметили в районной администрации, учебный процесс это не нарушило. Последствия затопления удалось оперативно устранить, пищеблок вновь открыт для учеников и сотрудников школы.