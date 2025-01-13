Экс-советник Трампа пообещал не пустить Маска в Белый дом

Экс-советник Трампа Бэннон пообещал выгнать Маска из Белого дома до инаугурации

Бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон пообещал «сделать все», чтобы выгнать американского миллиардера Илона Маска из резиденции главы государства еще до его инаугурации. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«У него не будет пропуска с полным доступом в Белый дом. Он будет таким же, как и все», — отметил Бэннон.

Экс-советник Трампа добавил, что Маску «следует вернуться в Южную Африку». «Почему белые южноафриканцы, самые расистские люди в мире, комментируют все, что происходит в Соединенных Штатах?» — задался вопросом Бэннон.

Советник вновь избранного президента рассказал, что во время предыдущего срока Трампа, в 2017 году, выгонял Маска из Белого дома ежедневно в течение 30 дней подряд, когда он пытался добиться выплаты субсидий от американских рабочих — «по сути, налогов с людей, которые зарабатывают 35 тысяч долларов в год, за переписывание программного обеспечения [принадлежащей Маску компании] Tesla». Бэннон убежден, что главная цель миллиардера — стать триллионером.

Ранее бывший советник Трампа Бэннон назвал Илона Маска «малышом», которому «необходимо проверить здоровье».