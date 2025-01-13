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16:34, 13 января 2025Интернет и СМИ

Газета ВС РФ опровергла новость о применении «Кинжала» с бомбардировщика Су-34 в зоне СВО

«Красная звезда» опровергла применение в зоне СВО «Кинжала» с самолета Су-34
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Газета Вооруженных сил России (ВС РФ) «Красная звезда» опровергла сообщение о применении в зоне спецоперации ракеты «Кинжал» с борта истребителя-бомбардировщика Су-34, о чем ранее сообщалось в статье издания. О том, что соответствующая информация была удалена из материала, говорится на сайте газеты.

«При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе о якобы боевом применении в зоне СВО экипажем самолета Су-34 гиперзвуковой ракеты "Кинжал"», — заявили в «Красной звезде».

В газете уточнили, что внесли в статью необходимые изменения. Редакция также извинилась перед читателями.

Упоминание о якобы применении в зоне спецоперации «Кинжала» экипажем самолета Су-34 содержалось в статье о заслуженном летчике-испытателе России, полковнике Максиме Стефанове. Позднее автор Telegram-канала Fighterbomber прокомментировал эту информацию и указал, что «Кинжалы» не запускаются с Су-34.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал «Кинжалы», а также «Искандеры» ракетным оружием нового поколения. В частности, он заявил, что «Кинжал» является мощным оружием для уничтожения подземных коммуникаций.

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