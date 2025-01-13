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09:48, 13 января 2025Силовые структуры

Генпрокуратура вернула в СКР дело обвиняемого в расправе российского экс-сенатора

Генпрокуратура вернула дело экс-сенатора Савельева, обвиняемого в убийстве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Генеральная прокуратура вернула в Следственный комитет России (СКР) дело в отношении Сирина Бадрутдинова — бывшего компаньона экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, арестованного по уголовному делу о заказной расправе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бадрутдинову вменяется растрата 74 миллионов рублей в 2018-2019 годы, однако он вину не признает. По его словам, деньги компании «Спецстройсервис», которая принадлежала ему и Савельеву, выводились в интересах экс-сенатора.

Генпрокуратура, по данным издания, пришла к такому же выводу и указала, что обвинение Бадрутдинова и других фигурантов в хищении средств компании противоречит собранным доказательствам. Ведомство отметило, что материалы дела указывают на противоправную деятельность Савельева.

Ранее сообщалось, что Бадрутдинов обратился с письмом к председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором заявил о незаконности своего уголовного преследования и попросил проверить на растрату экс-сенатора.

Сам Савельев был задержан 2 августа в Совете Федерации, после чего Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО. Его обвинили в том, что он нанял в качестве киллера бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний России. За 100 тысяч долларов тот должен был расправиться с бизнес-партнером сенатора Сергеем Ионовым, который якобы растратил деньги их компании.

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