Арестованного за расправу российского сенатора проверят на растрату

«Ъ»: экс-партнер сенатора Савельева просит СК проверить его на растрату

Бывший компаньон сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, арестованного по уголовному делу о заказной расправе, Сирин Бадрутдинов попросил следователей проверить его на растрату денежных средств в их совместной компании «Спецстройсервис». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, предприниматель обратился с письмом к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором пишет о незаконности своего уголовного преследования, но просит дать оценку деятельности сенатора, участвовавшего в бизнесе. Этот факт может стать основанием для конфискации имущества Савельева.

2 августа он был задержан в Совете Федерации, после чего Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО. Его обвинили в том, что он нанял в качестве киллера бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний России. За 100 тысяч долларов тот должен был расправиться с бизнес-партнером сенатора Сергеем Ионовым, который якобы растратил деньги их компании.

Оперативники инсценировали расправу над Ионовым, а затем подделали карту вызова скорой помощи и протокол осмотра тела. Получив эту информацию, Савельев передал киллеру гонорар. Свою вину он не признал.