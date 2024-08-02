Сенатор Савельев отказался признавать вину по делу о подготовке убийства

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев не стал признавать свою вину по делу о подготовке убийства. Об этом адвокат обвиняемого Татьяна Лупандина рассказала агентству ТАСС.

«Вину наш подзащитный не признает», — заявила юрист.

Сенатору предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту «3» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (организация приготовления к убийству). Летом 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить неприятного ему предпринимателя, однако правоохранительные органы узнали об этом и инсценировали убийство, благодаря чему преступников удалось изобличить.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева. Он будет находиться под стражей до 2 октября.