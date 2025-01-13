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11:21, 13 января 2025Путешествия

Летевший в Сыктывкар самолет с пассажирами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Сыктывкар самолет вынужденно сел в Архангельске из-за сильной метели
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Сыктывкар самолет российской авиакомпании Smartavia резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет «Комиинформ».

Отмечается, что пассажирский лайнер должен быть отправиться в столицу Коми из Санкт-Петербурга еще в 19:50 воскресенья, 12 января. Вылет переносили несколько раз.

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Через некоторое время борт все-таки вылетел из Пулково, но сильная метель помешала его приземлению в аэропорту назначения. В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в Архангельске.

По данным издания, в Сыктывкаре самолет должен приземлиться в 11:20 понедельника, 13 января.

Ранее в январе в аэропорту Сургута произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет из-за сильного снегопада.

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