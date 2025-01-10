В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Сургута произошла массовая задержка рейсов из-за снегопада

В аэропорту Сургута произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет из-за сильного снегопада. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе авиагавани российского города.

По данным агентства, вылета ожидают 13 самолетов, а прилета — 4 лайнера. Так, в частности, рейс в Москву задержан почти на 17 часов, в Уфу — на 6, в Бишкек — на 7, в Тюмень — на 4,5 часа.

«Задержки рейсов произошли по метеоусловиям — сильный снег», — говорится в сообщении.

Ранее в январе массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Новосибирска Толмачево. Уточнялось, что позже назначенного срока прилетят 12 самолетов авиакомпании S7.

