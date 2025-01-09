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10:07, 9 января 2025Путешествия

В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

Прилет 12 рейсов S7 в аэропорту Новосибирска Толмачево задерживается
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В аэропорту Новосибирска Толмачево произошла массовая задержка прибытия рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани этого российского города.

Уточняется, что позже назначенного срока прилетят 12 самолетов авиакомпании S7. Среди них — рейсы из Магадана, Владивостока, Ноябрьска, Горно-Алтайска, Красноярска, Бишкека, Москвы, Ташкента, Худжанда, Еревана и Санкт-Петербурга. О причинах задержки не сообщается.

В конце декабря отправление рейсов из петербургского аэропорта Пулково задержали из-за ложного сигнала о минировании. Борта досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога.

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