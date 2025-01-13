Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 13 января 2025Россия

Медведев назвал единственно возможный вариант немецкого сценария урегулирования по Украине

Медведев: Немецкий сценарий возможен в виде присоединения остатков земель
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Немецкий сценарий урегулирования конфликта на Украине возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль "ФРГ" отведена бандеровскому Киеву, а "ГДР" – вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то, что у него нет никаких шансов», — написал Медведев.

По его словам, этот сценарий появился, так как с ним руководство Украины легче всего примирить с самыми «оголтелыми неонацистами». Медведев напомнил, что ФРГ впоследствии «проглотило» ГДР — политик задался вопросом, должна ли будет Россия впоследствии сдать «всех своих несостоятельному "Бандеростану"».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытке ВСУ атакой по объекту в России прервать подачу газа в Европу

      Пушилин рассказал о взятии литиевых месторождений в ДНР

      Названа возможная причина начала пожаров в Калифорнии

      Россиянка вернула себе украденную мошенниками квартиру

      Медведев назвал единственно возможный вариант немецкого сценария урегулирования по Украине

      В США оценили вероятность выхода из НАТО

      Безос высказался о первом пуске ракеты New Glenn

      Миру предсказали глобальную борьбу за природный газ

      Ресторан дочери Меладзе в Москве разорился и закрылся

      Врач указала на причины облысения россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше