Медведев: Немецкий сценарий возможен в виде присоединения остатков земель

Немецкий сценарий урегулирования конфликта на Украине возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль "ФРГ" отведена бандеровскому Киеву, а "ГДР" – вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то, что у него нет никаких шансов», — написал Медведев.

По его словам, этот сценарий появился, так как с ним руководство Украины легче всего примирить с самыми «оголтелыми неонацистами». Медведев напомнил, что ФРГ впоследствии «проглотило» ГДР — политик задался вопросом, должна ли будет Россия впоследствии сдать «всех своих несостоятельному "Бандеростану"».