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12:08, 13 января 2025Россия

Медведев раскритиковал сценарии урегулирования ситуации на Украине

Зампред СБ Медведев раскритиковал сценарии урегулирования ситуации на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев раскритиковал сценарии урегулирования ситуации на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В преддверии начала активностей команды [избранного президента США Дональда] Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования"», — написал он.

По мнению политика, все сценарии пока не стоят ничего, так как одно конкретное предложение будет гораздо важнее нескольких гипотез.

Накануне экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что раздел Германии после Второй мировой войны является лучшим историческим примером для Украины. Он пояснил, что в конституции ФРГ подразумевалось стремление к объединению германских земель. При этом подобные меры не должны были предприниматься с помощью военного пути.

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