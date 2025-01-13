Премьер Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства Левина

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина по его просьбе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Левина Сергея Львовича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — отмечается в документе.

Отмечается, что Левин был замминистра министра сельского хозяйства с конца мая 2015 года.

В сентябре прошлого года Мишустин назначил Елену Грудинину, занимающую должность директора департамента управления имуществом Минобрнауки, новым заместителем главы ведомства. Другим распоряжением премьер-министр освободил Дарью Кирьянову от должности заместителя главы.