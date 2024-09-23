Мишустин назначил нового замглавы Минобрнауки

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Грудинину, занимающую должность директора департамента управления имуществом Минобрнауки, новым заместителем главы ведомства. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Грудинину Елену Михайловну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в документе.
Другим распоряжением премьер-министр освободил Дарью Кирьянову от должности заместителя главы Минобрнауки.
Ранее Михаил Мишустин уволил заместителя министра просвещения Дениса Грибова. Отмечается, что замглавы покинул пост по собственному желанию.