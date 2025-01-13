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13:00, 13 января 2025Экономика

Москву накрыл снегопад

Синоптик Тишковец: из-за снегопада в столице ухудшилась видимость
Мария Черкасова

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

На Москву обрушился снегопад, из-за которого в городе ухудшалась видимость. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По данным специалиста, в районе Москва-Сити видимость в снегопаде составляет 300-400 метров. Синоптик посоветовал автомобилистам быть осторожными и соблюдать дистанцию.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 13 декабря, в столице облачно с прояснениями, гололедица, местами сильная. Температура в дневное время — от минус трех до минус одного градуса, ветер 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предсказал в столице раннюю весну, а также зиму с температурой в среднем на пять градусов выше нормы и отсутствием сильных снегопадов.

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