Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:29, 13 января 2025Мир

На Тайване заявили о резком росте в 2024 году числа обвиненных в шпионаже на Китай

NSB: На Тайване зафиксирован рост числа обвиненных в шпионаже на КНР в 2024 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ann Wang / Reuters

Число привлеченных на Тайване к ответственности по обвинению в шпионаже в пользу материкового Китая лиц резко выросло в 2024 году. Об этом проинформировало Бюро национальной безопасности (NSB) Тайваня, пишет ТАСС.

Как отмечается, число таких обвиненных в прошлом году составило 64, а в 2023 году — 48. В ведомстве указали, что количество возбужденных дел по таким преступлениям также возросло (с 3 в 2021 году до 15 в 2024 году).

По информации NSB, по большей части подобных дел проходят бывшие и действующие военные острова. Так, в прошлом году были привлечены к ответственности 15 отставных и 28 действующих военнослужащих Тайваня.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. В тайваньском оборонном ведомстве уточнили, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

9 января стало известно, что тайваньская прокуратура обвинила семь отставных офицеров в создании отряда боевиков, которые якобы призваны помочь Народно-освободительной армии Китая в случае гипотетического конфликта с властями Пекина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван самый атакуемый ВСУ в 2024 году регион России

      В Китае оценили масштабы торговли с США

      Звезда «Слова пацана» назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

      Клава Кока выразила готовность к новым отношениям

      Экс-премьер Канады обратился к Трампу «как старик к старику»

      Самые популярные лекарства у россиян в 2024 году назвали

      ВС России перерезали украинским войскам трассу Димитров — Константиновка

      После схода 22 вагонов в Бурятии возбудили уголовное дело

      Воспитательница детского сада ушла в порно из-за депрессии

      У королевского дворца в Стокгольме солдат проткнул штыком голову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше