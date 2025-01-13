На Тайване заявили о резком росте в 2024 году числа обвиненных в шпионаже на Китай

NSB: На Тайване зафиксирован рост числа обвиненных в шпионаже на КНР в 2024 году

Число привлеченных на Тайване к ответственности по обвинению в шпионаже в пользу материкового Китая лиц резко выросло в 2024 году. Об этом проинформировало Бюро национальной безопасности (NSB) Тайваня, пишет ТАСС.

Как отмечается, число таких обвиненных в прошлом году составило 64, а в 2023 году — 48. В ведомстве указали, что количество возбужденных дел по таким преступлениям также возросло (с 3 в 2021 году до 15 в 2024 году).

По информации NSB, по большей части подобных дел проходят бывшие и действующие военные острова. Так, в прошлом году были привлечены к ответственности 15 отставных и 28 действующих военнослужащих Тайваня.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. В тайваньском оборонном ведомстве уточнили, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

9 января стало известно, что тайваньская прокуратура обвинила семь отставных офицеров в создании отряда боевиков, которые якобы призваны помочь Народно-освободительной армии Китая в случае гипотетического конфликта с властями Пекина.