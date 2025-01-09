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10:25, 9 января 2025Мир

На Тайване обвинили офицеров в создании отряда боевиков для помощи НОАК

Taipei Times: прокуратура Тайваня обвинила офицеров в создании отряда боевиков
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайваньская прокуратура обвинила семь отставных офицеров в создании отряда боевиков, которые якобы призваны помочь Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае гипотетического конфликта с властями Пекина. Об этом сообщает газета Taipei Times.

«Прокуратура предъявила обвинения семи отставным офицерам в якобы получении средств из Китая и формировании военизированных групп и отрядов боевиков на Тайване для сотрудничества с НОАК в возможной войне», — передает газета.

По словам прокуроров, «подозреваемые нарушили закон о национальной безопасности», сделав фотографии и нарисовав карты ключевых радиолокационных станций, ракетных установок и Американского института на Тайване в Тайбэе.

3 января Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и семи кораблей НОАК. Уточняется, что 18 летательных аппаратов пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

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