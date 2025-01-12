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07:23, 12 января 2025Мир

Тайвань обнаружил приближение самолетов и кораблей Китая

Тайвань обнаружил приближение восьми самолетов и шести кораблей Китая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что семь самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. В ведомстве подчеркнули, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

В начале январе Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 24 самолетов и семи кораблей КНР. Тогда 18 летательных аппаратов пересекли пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО острова.

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