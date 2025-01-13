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06:16, 13 января 2025Мир

На Западе высказались об отмене визита будущего спецпосланника США по Украине в Киев

Аналитик Меркурис: Келлог должен поехать в Москву после отмены визита в Киев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

После отмены визита на Украину будущий спецпосланник Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог должен поехать в Москву. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Келлог отправится в Москву, он сейчас в безвыходном положении», — отметил аналитик.

По словам Меркуриса, у Келлога нет заявленных ранее ста дней для попытки урегулировать конфликт на Украине. Данную инициативу ему необходимо было предложить еще несколько лет назад, считает эксперт.

В начале января Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Причину решения не назвали.

При этом украинские СМИ предположили, что поездку Келлога в Киев могли отменить из-за заявлений Владимира Зеленского. Якобы его позиция по завершению военного конфликта не совпадает с видением команды Трампа. Еще одной причиной может быть несогласование с действующей администрацией президента США Джо Байдена.

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