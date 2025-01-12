Названа вероятная причина отмены поездки спецпредставителя Трампа в Киев

«Страна.ua»: Келлог мог отменить поездку в Киев из-за выступлений Зеленского

Поездка спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев могла быть отменена из-за заявлений украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в Telegram пишет «СТРАНА.ua».

«Келлог отменил визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания войны в Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа», — говорится в публикации.

Другой вероятной причиной отмены визита издание называет отсутствие согласования со стороны действующей администрации США Джозефа Байдена.

Отмечается, что статус Трампа, который еще не вступил в должность президента США, не мешает его спецпредставителю по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу посещать Израиль и Катар.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что поездка Келлога в Киев была перенесена по юридическим причинам.