В Киеве объяснили причину переноса поездки в Киев спецпосланника Трампа по Украине

МИД Украины: Поездку Келлога в Киев перенесли по юридическим причинам

Поездка спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев была перенесена по юридическим причинам. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

По его словам, визит Келлога на Украину продолжает готовиться. Однако состоится он уже после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

«Американское законодательство содержит такой важный законодательный акт, который называется Logan Act. Согласно которому все контакты должны происходить после вступления в должность президента. По нашей информации — это единственная причина», — объяснил Тихий.

7 января стало известно, что Келлог отложил свой визит в Киев. Вместе с тем он перенес поездки в другие европейские столицы, в числе которых были Рим и Париж.