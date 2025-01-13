Названа возможная причина начала пожаров в Калифорнии

WP: пожары в Калифорнии могли начаться из-за новогодних фейерверков

Пожары в Калифорнии могли начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на собственное расследование.

Проведенный изданием анализ фотографий, видеозаписей, радиопередач и интервью со свидетелями показал, что очаг возгорания находился рядом с местом, где в канун Нового года — за неделю до начала масштабных пожаров — было возгорание. Пожарные потратили несколько часов на тушение пожара с помощью вертолетов.

«Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого. Это повышает вероятность повторного возникновения пожара в канун Нового года, что может произойти в ветреную погоду», — говорится в публикации.

«Мы знаем, что пожары разгораются снова и переходят из тлеющего состояния в пылающее. Определенно возможно, что что-то из того предыдущего пожара в течение недели снова разгорелось и вызвало возгорание», — заявид после просмотра материалов профессор машиностроения и специалист по пожарам в Калифорнийском университете в Беркли Майкл Голлнер.

По подсчетам специалистов, ущерб от пожаров, вспыхнувших в Калифорнии 7 января, оценивается в 52-57 миллиардов долларов, что делает их одними из самых разрушительных в истории штата.