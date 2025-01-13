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18:43, 13 января 2025Россия

Обрушение шпиля горящего военного госпиталя в Туле попало на видео

Очевидцы сняли на видео обрушение шпиля горящего военного госпиталя в Туле
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео обрушение шпиля горящего военного госпиталя, находящегося в Туле. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Shot.

На кадрах виден горящий и дымящийся шпиль. К нему почти вплотную приставлена пожарная лестница. В один момент верхушка строения начинает крениться и падает.

Telegram-канал Baza утверждает, что спасатели специально обрушили шпиль на горящее здание, чтобы он не упал на улицу.

Пожар в госпитале начался 13 января. В здании проходили лечение военнослужащие. При этом пострадавших нет, во время ЧП эвакуировали 57 человек.

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