В России высказались о подготовке к переговорам Путина и Трампа

Сенатор Карасин: К переговорам Путина и Трампа нужно подходить осторожно

К переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа нужно подходить осторожно, анализируя все возможности, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. О важности переговоров двух лидеров сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я сторонник того, чтобы к важным переговорам подходить очень осторожно, профессионально анализируя все возможности. Меньше стоит посвящать внимание комментариям в средствах массовой информации, потому что это запутывает картину. Каждая из сторон, в том числе и другие стороны, третьи-четвертые, пытаются внести свою лепту, чтобы окончательно запутать ситуацию и усложнить ведение переговоров. Поэтому чем меньше комментариев по этому поводу, тем оно лучше», — заявил Карасин.

По словам сенатора, в дело должны вступать профессионалы, которые думают о том, как добиться взаимоприемлемого результата.

«Двигаться к этому надо постоянно. Прорывов, видимо, не будет. Но логика мира, взаимодействия и наведения порядка в том, что касается действий украинского режима, должна возобладать. Я в это верю и надеюсь, что профессиональные усилия увенчаются рано или поздно должным результатом», — заключил он.

Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц подтвердил, что республиканец готовится к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, избранный американский лидер считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией.

