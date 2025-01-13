Эксперт Дандыкин связал переход Зеленского на русский мат с проблемами ВСУ

Использование президентом Украины Владимиром Зеленским нецензурной брани на русском языке во время записи интервью для американского блогера Лекса Фридмана свидетельствует о тяжелом положении украинской армии на фронте. Переход украинского лидера на русский мат объяснил в разговоре с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«То, что Зеленский перешел на ненормативную русскую лексику, говорит о том, что дела у Украины не очень хорошие даже с учетом призыва 18-летних и амнистии дезертиров», — заявил эксперт.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне высоких потерь, которые еженедельно составляют до 10 тысяч человек, испытывают проблемы с пополнением личного состава.

Ранее в Верховной Раде Зеленского сравнили с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. По словам народного депутата Александра Дубинского, президент Украины сочетает черты фашистского диктатора и пропагандиста.