Растущее в ЕС неприятие поддержки Украины связали с переизбранием президента Хорватии

Bloomberg: Победа Милановича — признак амбивалентности ЕС к поддержке Киева

Победа действующего президента Хорватии Зорана Милановича связана с растущей в Европейском союзе (ЕС) амбивалентностью в отношении дальнейшей военной поддержке Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Переизбрание президента [Милановича] является последним признаком растущей амбивалентности среди избирателей Европейского союза в отношении дальнейшей поддержки военных усилий Украины», — говорится в материале.

Уточняется, что в прошлом году политик осудил военную помощь Киеву как «глубоко безнравственный» путь к продолжению войны с Россией.

Лидер Хорватии получил 74,66 процента голосов во втором туре выборов после обработки данных с 99,48 процента избирательных участков. Его соперника, бывшего министра образования Драгана Примораца, поддержали 25,34 процента.

Ранее Миланович провозгласил свою победу на выборах. Глава государства заявил, что воспринимает переизбрание как шаг доверия и одобрение своей работы в последние пять лет.