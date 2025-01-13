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00:10, 13 января 2025Мир

Действующий президент Хорватии Миланович провозгласил победу на выборах

Действующий хорватский президент Миланович провозгласил победу на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович провозгласил победу на выборах. Политик лидирует с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, пишет РИА Новости.

«Это воспринимаю как одобрение моей работы в последние пять лет, шаг доверия ко мне... Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране», — рассказал Миланович во время общения с журналистами в избирательном штабе.

Политик также поблагодарил сторонников и попросил аплодисментов для избирателей конкурирующей партии HDZ.

Ранее стало известно, что действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на президентских выборах с 77,86 процента голосов. Другой кандидат Драган Приморац набрал 22,14 процента голосов.

Хорватский президент ранее выступил против расширения Североатлантического альянса. Он назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО «очень опасной авантюрой» и «шарлатанством», а также призвал Запад учитывать интересы России.

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