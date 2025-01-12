В Хорватии заявили о лидерстве на выборах действующего президента

Экзит-пол: Действующий президент Хорватии Миланович побеждает с 77,86% голосов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на президентских выборах с 77,86 процента голосов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные экзит-пола.

Голосование проходило с с 07:00 до 19:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 по московскому времени) на 6700 участках в Хорватии. Также отдать свой голос можно было на 105 площадках в 38 странах.

Другой кандидат Драган Приморац набрал 22,14 процента голосов.

Ранее Миланович отказался отправлять военных на Украину. По его словам, Хорватия не намерена «бездумно и по приказу выполнять чужие решения». Он заявил, что страна «постоянно подвергает сомнению то, что происходит вокруг» нее. При этом Хорватия останется справедливой и лояльной к тем, с кем она заключила союз, добавил политик.